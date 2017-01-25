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Дэвид Кэмерон будет бороться со старческим слабоумием

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Дэвид Кэмерон, премьер-министр Соединенного Королевства в 2010–2016 годах

Экс-премьер Великобритании возглавил институт по исследованию деменции

Бывший премьер Великобритании стал президентом британского исследовательского института Alzheimer´s Research UK, занимающегося изучением деменции и болезни Альцгеймера, сообщает Telegraph.

Кэмерон уделял много внимания исследованию деменции еще в свою бытность премьер-министром. В 2012 году он запустил программу Dementia Challenge, призванную найти средство для избавления от недуга к 2025 году.

«Я очень рад взять на себя президентство в Alzheimer´s Research UK – амбициозном благотворительном институте, стимулирующем медицинские исследования по борьбе с этим разрушительным состоянием», – заявил Кэмерон.

К деменции относят различные дегенеративные заболевания, которые провоцируют постепенное ослабление функции мозга. Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на апрель 2016 года во всем мире насчитывается 47,5 млн. людей с деменцией, и ежегодно появляются 7,7 млн. новых случаев заболевания.

Фото: bild.de

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Теги: Альцгеймера, Великобритания, деменция, Кэмерон, премьер-министр

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