Трамп намерен «захлопнуть двери» перед гражданами семи стран

Из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена Штаты не примут никого – ни обычных граждан, ни беженцев

Президент США Дональд Трамп готов подписать указ о временном запрете на въезд в страну как беженцев, так и обычных граждан из нескольких ближневосточных и африканских стран.

Среди стран, гражданам которых запретят въезд в США, – Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в конгрессе. Сам Трамп это косвенно подтвердил, написав в своем Твиттере, что среда станет «большим днем для национальной безопасности».

Запрет не коснется беженцев из религиозных меньшинств, испытавших притеснения на родине.

Временная мера, как сообщается, будет действовать, пока не будут задействованы более жесткие системы контроля въезда в США.

В то же время Reuters напоминает, что власть президента США ограничена, многие его решения может затормозить конгресс (если откажется выделить средства) или суд (если признает указ неконституционным).

Кроме того, сообщается, что Трамп готов подписать указы, связанные с ужесточением охраны границы. Ожидается, что он также распорядится начать строительство стены с Мексикой и принять меры по ограничению числа нелегальных мигрантов, находящихся в США. Об этом, кстати, он тоже упомянул в своем Твиттере.