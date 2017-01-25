В Польше опубликовали перечень «нежелательных» имен для детей (фото)

Запрещено присвоение имен, вызывающих негативные ассоциации, например, Вельзевул, Куртизанка, Люцифер
Совет польского языка опубликовал список из 69 имен, которыми «не рекомендуется» называть детей польского происхождения и гражданства. Об этом сообщает Европейская правда на ссылкой на Onet.
При этом, как отмечает издание, в перечне оказались такие имена, как Куба (Kuba) – в качестве женского имени, и Радек (Radek), которые являются общеупотребительными сокращенными формами имен Якуб и Радослав.
Также Совет польского языка не рекомендует называть мальчиков и девочек польского происхождения Волками (Wilk – волк), Боромирами (Boromir), Опятами (Opieniek – съедобный гриб) и др.
Весь перечень издание обнародовало в виде инфографики.
Wirtualna Polska цитирует рекомендации Совета польского языка для местных загсов: «Имя должно подчеркивать пол ребенка ... называя ребенка, также стоит помнить такие практические советы: мы (поляки) пишем KS, а не X или W, а не V», – говорится в рекомендациях ведомства.
Также польские филологи рекомендуют помнить о том, «какие ассоциации будет вызывать имя ребенка».
«Запрещено присвоение имен, вызывающих негативные ассоциации, например, Вельзевул, Куртизанка, Люцифер», – говорится в рекомендациях.
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Теги: имена, польша, ребенок, рекомендации, филологи
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