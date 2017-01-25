Быку не позволили символизировать Испанию

Верховный суд страны не признал быка официальным символом Испании

Согласно решению Верховного суда Испании графическое изображение быка, которое можно повстречать стоящим в виде черного силуэта вдоль многих испанских шоссе, не является официальным символом страны. В связи с этим он может свободно использоваться любыми коммерческими фирмами и компаниями в качестве собственного логотипа, как это, например, сделал первым почти 60 лет назад торговый дом Osborne, рекламировавший таким образом сорт хересного бренди Veterano.

Еще одной коммерческой маркой, использующей изображение быка, хотя и в значительно степени модифицированное, является Badtoro. В данном случае оно красуется на футболках, экипировке и инвентаре для занятий экстремальными видами спорта. Именно между владельцами этого бренда и Osborne развернулись баталии в судах вплоть до Европейского суда общей юрисдикции в Люксембурге.

Здесь и должно быть вынесено окончательное решение, а пока Верховный суд Испании отказался аннулировать торговую марку Toro, используемую Osborne, в связи с тем, что бык не является официальным символом страны. И хотя коррида признана национальным культурным наследием, графическое изображение быка не имеет с ней ничего общего, а его использование никому не наносит морального или материального вреда.