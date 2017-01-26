В погребенном под снежной лавиной отеле насчитали 29 погибших

Эксперты считают, что причиной смерти оказавшихся под лавиной людей стало переохлаждение

Спасатели отрапортовали о завершении поисково-спасательной операции в итальянском отеле Rigopiano di Farindola, который 18 января оказался под многометровым слоем снега из-за сошедшей с гор лавины. На момент ЧП в Здании находилось 40 человек: 28 постояльцев (среди них четверо детей), 12 сотрудников, включая владельца.

За неделю, в течении которой проходила поисково-спасательная операция, из здания погребенного отеля удалось спасти 11 человек. К сожалению, 29 людям выжить не удалось.

Эксперты пришли к выводу, что причиной смертей стало переохлаждение, так как на телах нет признаков травм или нехватки воздуха. Если бы спасателям удалось добраться на место в первые два часа после схода лавины, выживших было бы намного больше.

Напомним, спасатели из-за сложных погодных условий долго добирались до места бедствия и затем еще несколько часов откапывали отель вручную - из-за снегопадов туда не могла подъехать техника.

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