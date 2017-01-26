Иванка Трамп может перейти на работу в Белый дом

Новый президент США отзывается о своей дочери, как о высококвалифицированном работнике

Новый президент США Дональд Трамп не исключает того, что его старшая дочь Иванка может стать сотрудницей Белого дома. По его словам, она сейчас обустраивается после переезда в Вашингтон, а ее муж уже делает в Белом доме «замечательную работу».

«Она особенный человек и у нее очень высокая квалификация. Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность», — сказал Трамп о дочери в интервью телеканалу АВС.

Напомним, Дональд Трамп назначил мужа своей 35-летней дочери Иванки Джареда Кушнера своим старшим советником в Белом доме. Он будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. В связи с этим он должен был уйти с поста руководителя компании Kushner Companies.

Известно, что группа демократов палаты представителей конгресса США потребовала от генпрокурора США и управления по этике оценить законность назначения зятя Трампа советником президента. Минюст США пришел к выводу, что решение президента назначить своим советником Кушнера не противоречит американскому законодательству, в частности, закону «О борьбе с семейственностью».

Ранее «Комментарии" писали о том, что фактической первой леди США может стать дочь Трампа.