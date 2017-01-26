Мексика не заплатит за строительство стены на границе в США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика не намерена раскошеливаться на строительство стены на границе с США. Об этом пишет Televisa.

«Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет. Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену»», - заявил президент Мексики.

Энрике Пенья Ньето высказал сожаление о том, что Дональд Трам подписал указ о сооружении стены в тот момент, когда Мексика начинает переговоры о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции.

При этом президент Мексики не собирается отменять запланированный визит в США, который намечен на 31 января.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий строительство вдоль границы с Мексикой стены общей протяженностью около 3,2 тысяч километров. На подготовительные к строительству мероприятия глава государства отвел полгода.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Мексике ранены 20 полицейских при отработке такси.