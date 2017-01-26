В Индии скончался российский посол

Глава дипломатической миссии умер в больнице Нью-Дели после непродолжительной болезни

В одной из центральных больниц Нью-Дели сегодня скончался чрезвычайный и уполномоченный посол России в Индии Александр Кадакин.

Как сообщает российское посольство в Индии, глава дипломатической миссии умер после непродолжительной болезни. Диагноз не уточняется. Известно,что Александру Кадакину было 68 лет и с 1971 года он занимался развитием российско-индийских отношений.

Напомним, в конце прошлого года посол России в Израиле попал в больницу после ужина в ресторане Тель-Авива. А в начале декабря в Анкаре от полученных огнестрельных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Его расстрелял из пистолета турецкий экс-полицейский во время открытия фотовыставки.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Турции по делу об убийстве посла России арестованы пять человек.