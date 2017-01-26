Сочувствующая Украине Виктория Нуланд покинула свой пост

Помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии уходит вслед за шефом - Джоном Керри
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит со своей должности после того, как покинул свой пост госсекретарь Джон Керри. Известно, что Виктория Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг массовых волнений в Украине 2013-2014 годов. В частности, посещала Киев в разгар событий на Майдане.
Кроме нее американское внешнеполитическое ведомство покинут еще несколько дипломатов - помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд и заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.
На данный момент обязанности госсекретаря исполняет заместитель бывшего главы госдепартамента Джона Керри Томас Шэннон. Президент Дональд Трамп выдвинул на должность руководителя внешнеполитического ведомства экс-главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Его кандидатуру уже одобрил сенатский комитет по иностранным делам и теперь должна быть утверждена на заседании всего сената.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Джон Керри уходит из политики.
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Теги: Виктория Нуланд, госсекретарь, Джон Керри, США
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