В Италии задержаны 33 мафиози

Итальянские власти в ходе спецоперации задержали 33 участников преступной группировки, входящей в мафиозный клан Ндрангета
Преступникам предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство, совершенные в составе организованной преступной группы.
Сообщается, что преступники чаще всего орудовали на юге страны, в провинции Ломбардия. Кроме того, они контролировали один из овощных рынков в Милане, а также имели прочные связи с американскими криминальными сообществами.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты деньги и ценности на сумму 40 миллионов евро.
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Источник: «Лента.ру»,
Теги: Италия, мафия, преступность
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