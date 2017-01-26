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В Италии задержаны 33 мафиози

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Итальянская полиция арестовала 33 мафиози

Итальянские власти в ходе спецоперации задержали 33 участников преступной группировки, входящей в мафиозный клан Ндрангета

Преступникам предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство, совершенные в составе организованной преступной группы.

Сообщается, что преступники чаще всего орудовали на юге страны, в провинции Ломбардия. Кроме того, они контролировали один из овощных рынков в Милане, а также имели прочные связи с американскими криминальными сообществами. 

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты деньги и ценности на сумму 40 миллионов евро.

 

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Источник: «Лента.ру»,

Теги: Италия, мафия, преступность

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