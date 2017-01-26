В грузинской школе секретарь избила дубинкой пятерых учителей

Против агрессивного делопроизводителя завели уголовное дело

Необычный инцидент в средней школе грузинского региона Аджария стал поводом для возбуждения уголовного дела. Школьный делопроизводитель избила дубинкой пятерых учителей и устроила погром. Все это происходило публично – на глазах у учеников. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что женщина напала на 14 учителей, но избить ей удалось только треть из них.

Один из пострадавших учителей рассказал, что проводил урок у первоклассников, когда женщина ворвалась в класс и ударила его дубинкой по голове. После этого она вышла в коридор и нападала на учителей, которые ей попадались по дороге.

«Следствие ведется по первой части статьи 126 УК Грузии (статья о применении насилия — ред.). Нарушение наказывается штрафом, общественной работой от 120 до 180 часов, заключением сроком до одного года»,- сообщили в МВД .

Директор школы сообщил, что агрессивного делопроизводителя решили уволить.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в школе США родители помешали сыну стрелять по учителю и одноклассникам.