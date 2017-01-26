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Мир

В США перевернулся фургон, который перевозил 103 щенка (ФОТО/ВИДЕО)

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Пять щенков получили травмы

В районе города Авока (Нью-Йорк, США) перевернулся фургон который перевозил 103 щенка

Водитель фургона, который развозил щенков по зоомагазинам ехал на очень большой скорости и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с трассы в кювет и перевернулось. 

Полицейские и эвакуатор помогли вытащить фургон и спасти животных.

Сообщается, что пять щенков получили незначительные травмы. Животных передали в американское Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

 

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Теги: дтп, собаки, США, щенки

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