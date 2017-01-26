16-летнюю сторонницу ИГИЛ приговорили к шести годам тюрьмы

Девушка, которой на момент нападения было 15 лет, ранила полицейского ножом в шею, чтобы доказать преданность ИГИЛ
В Германии 16-летняя сторонница ИГИЛ, обвиняемая в нападении с ножом на полицейского, приговорена в шести годам лишения свободы. Это дело стало первым в стране нападением на человека, спланированным экстремистской группировкой «Исламское государство».
Дело слушалось в Высшем земельном суде Нижней Саксонии в городе Целле. Процесс был закрытым для прессы из-за несовершеннолетнего возраста подсудимой.
Инцидент, послуживший причиной судебного разбирательства, произошел в конце февраля 2016 года. Школьница марокканского происхождения, которой на тот момент было 15 лет, тяжело ранила ножом в горло 34-летнего полицейского в Ганновере.
Любопытно, что на момент совершения преступления юная экстремистка уже находилась под следствием по подозрению в поддержке террористической организации.
По мнению прокуратуры, своим нападением на полицейского она должна была продемонстрировать своим кураторам из ИГИЛ преданность их делу.
Ранее «Комментарии" писали о том, что боевики ИГИЛ продолжают равнять с землей Пальмиру.
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Теги: Германия, ИГИЛ, нападение, полицейский
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