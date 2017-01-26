16-летнюю сторонницу ИГИЛ приговорили к шести годам тюрьмы

Девушка, которой на момент нападения было 15 лет, ранила полицейского ножом в шею, чтобы доказать преданность ИГИЛ

В Германии 16-летняя сторонница ИГИЛ, обвиняемая в нападении с ножом на полицейского, приговорена в шести годам лишения свободы. Это дело стало первым в стране нападением на человека, спланированным экстремистской группировкой «Исламское государство».

Дело слушалось в Высшем земельном суде Нижней Саксонии в городе Целле. Процесс был закрытым для прессы из-за несовершеннолетнего возраста подсудимой.

Инцидент, послуживший причиной судебного разбирательства, произошел в конце февраля 2016 года. Школьница марокканского происхождения, которой на тот момент было 15 лет, тяжело ранила ножом в горло 34-летнего полицейского в Ганновере.

Любопытно, что на момент совершения преступления юная экстремистка уже находилась под следствием по подозрению в поддержке террористической организации.

По мнению прокуратуры, своим нападением на полицейского она должна была продемонстрировать своим кураторам из ИГИЛ преданность их делу.

Ранее «Комментарии" писали о том, что боевики ИГИЛ продолжают равнять с землей Пальмиру.