Боле 70 авто устроили шокирующее ДТП в Польше (ФОТО/ВИДЕО)

Из-за густого тумана водитель грузовика въехал в соседнюю фуру,а далее последовала цепная реакция.

На трассе возле города Петркув-Трыбунальский (Лодзинское воеводство, Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 72 легковых автомобилей.

Инцидент произошел около 9:00 по местному времени на автостраде А1. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, который въехал в кузов другой фуры. «Потом дошло до эффекта домино», - сообщила представитель лодзинской полиции Йоанна Кончка.

Вереница из разбитых транспортных средств растянулась на 500 метров. Во время ДТП один автомобиль сгорел, пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие автомобили.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили человека, погибших нет.

На месте происшествия работают около 100 полицейских и более 70 спасателей

На ликвидацию последствий аварии потребуется несколько часов. Движение по дороге в сторону Лодзи заблокировано.