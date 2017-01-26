Боле 70 авто устроили шокирующее ДТП в Польше (ФОТО/ВИДЕО)

Из-за густого тумана водитель грузовика въехал в соседнюю фуру,а далее последовала цепная реакция.
На трассе возле города Петркув-Трыбунальский (Лодзинское воеводство, Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 72 легковых автомобилей.
Инцидент произошел около 9:00 по местному времени на автостраде А1. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, который въехал в кузов другой фуры. «Потом дошло до эффекта домино», - сообщила представитель лодзинской полиции Йоанна Кончка.
Вереница из разбитых транспортных средств растянулась на 500 метров. Во время ДТП один автомобиль сгорел, пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие автомобили.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили человека, погибших нет.
На месте происшествия работают около 100 полицейских и более 70 спасателей
На ликвидацию последствий аварии потребуется несколько часов. Движение по дороге в сторону Лодзи заблокировано.
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Источник: «TVN24»
Теги: авто, дтп, польша, столкновение
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