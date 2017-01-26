Гумконвои из РФ будут прибывать в Донбасс по расписанию

На ближайшие шесть месяцев все планы и программы составлены

В течение полугода пять гуманитарных конвоев будут прибывать ежемесячно на территорию оккупированного Донбасса, первый будет отправлен до конца января.

Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает Интерфакс.

«В этом месяце прибудет», – сказал он.

«Мы планируем, что ежемесячно будут, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие шесть месяцев все планы и программы составлены», – добавил глава МЧС.

С середины августа 2014 года РФ уже отправила в Донбасс уже 59 колонн автомобилей с гуманитарной помощью. Последний гумконвой был отправлен 22 декабря.

Фото: mchs.gov.ru