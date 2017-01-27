Президент Мексики передумал ехать с визитом к Дональду Трампу

Поводом для отмены визита послужили расхождения президентов двух стран в вопросе возведения стены на границе государств

Об отмене запланированного на 31 января визита в США сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом пишет РИА «Новости»

«Мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече, запланированной на следующий вторник с президентом Трампом», — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter и добавил, что Мексика все же готова к диалогу с соседней страной.

Напомним​, вчера президент США Дональд Трамп также заявил, что визит Ньето лучше отменить, если Мехико не хочет оплачивать строительство стены на границе между странами.

Накануне американский президент подписал указ о строительстве в ближайшее время стены на границе США и Мексики протяженностью 3,2 тысячи километров. Планируется, что работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Мексика не заплатит за строительство стены на границе с США.