Президент Мексики передумал ехать с визитом к Дональду Трампу

Поводом для отмены визита послужили расхождения президентов двух стран в вопросе возведения стены на границе государств
Об отмене запланированного на 31 января визита в США сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом пишет РИА «Новости»
«Мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече, запланированной на следующий вторник с президентом Трампом», — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter и добавил, что Мексика все же готова к диалогу с соседней страной.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп также заявил, что визит Ньето лучше отменить, если Мехико не хочет оплачивать строительство стены на границе между странами.
Накануне американский президент подписал указ о строительстве в ближайшее время стены на границе США и Мексики протяженностью 3,2 тысячи километров. Планируется, что работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Мексика не заплатит за строительство стены на границе с США.
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