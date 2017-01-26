Почти три миллиона французов не имеют доступа к питьевой воде

Каждый пятый француз не доверяет качеству воды «из-под крана» и каждый второй покупает бутилированную воду

Около трех миллионов французов не имеют свободного доступа к чистой питьевой воде. Такие данные содержатся в исследовании ассоциации французских потребителей UFC-Que choisir, результаты которого 26 января опубликовало агентство France-Presse. Исследование было призвано повысить доверие населения к проточной воде, которое по мнению экспертов, сейчас необоснованно низкое.

На самом деле «результаты обнадеживающие», успокаивают французов авторы исследования. Исследование проводилось в 36 тысячах населенных пунктов Франции и показало, что более 95% населения получает соответствующую всем стандартам питьевую воду. Однако 2,8 млн. жителей страны не имеют такой возможности. Речь идет преимущественно о сельских жителях.

Издание Le Figaro уточняет, что проточная вода в маленьких деревнях не проходит должной очистки и в нее попадают разного рода молекулы пестицидов, нитраты или свинец и другие отходы сельскохозяйственной деятельности. Ассоциация призывает власти повысить налоги на использование химических удобрений фермерами, чтобы направить полученные день на меры по дополнительной очистке воды.

Исследователи отмечают, что каждый пятый француз не доверят качеству воды «из-под крана» и каждый второй покупает бутилированную воду. В то время как покупная вода только создает дополнительную нагрузку на экологию. Во-первых, из-за парниковых газов, выброшенных в атмосферу при производстве бутылок и их доставке в магазины. А во-вторых, из-за выброшенных потом использованных бутылок.