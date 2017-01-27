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Мир

В Турции бабушкам заплатят за воспитание внуков

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Пилотный проект введут для 1000 семей в двух провинциях

За заботу о внуках бабушки будут получать около 400 турецких лир (€ 99 или $ 105) в месяц

 Правительство Турции запланировало на февраль 2017 года пилотный проект, согласно которому занимающиеся воспитанием внуков бабушки будут получать государственную зарплату.

Об этом сообщает Аl-monitor, ссылаясь на Агентство социального обеспечения Турции. Сначала проект будет действовать для 1000 семей в двух провинциях - в Бурсе и Измире.  В случае успешного внедрения, «бабушкины пенсии» распространяться и на другие регионы Турции.

В интервью CNN Turk министр труда и социального обеспечения Турции сказал, что за заботу о внуках бабушки будут получать около 400 турецких лир (€ 99 или $ 105) в месяц. А это существенная добавка для тех, чья пенсия составляет  1 000 до 1 800 турецких лир ($ 250–450).

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине космически взлетят цены из-за выросшей минималки.

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Теги: бабушка, внуки, зарплата, пенсия, Турция

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