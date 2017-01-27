Йемен оказался на пороге голода

По словам представителей ООН, около 10 млн жителей Йемена уже испытываю нехватку продуктов питания, а многие находятся на грани голодной смерти

Угроза крупнейшего по своим масштабам в современном мире голода нависла над Йеменом. Об этом сообщил координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен.

Согласно его данным, около 10 млн жителей Йемена уже испытывают нехватку продуктов питания, а многие из этих людей находятся на грани голодной смерти. Среди нуждающихся - 2,2 млн детей.

«Гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается. Наблюдается эскалация вооруженного конфликта. В стране продолжаются ежедневные авиационные бомбардировки и вооруженные столкновения. За последнюю неделю мы получили сообщения о 365 инцидентах», - сообщил Стивен О`Брайен.

Ранее "Комментарии" писали о том, что беспилотники ликвидировали террористов в Йемене.