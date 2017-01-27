В Израиле пассажирский автобус рухнул с 70-метровой скалы, есть жертвы (ФОТО/ВИДЕО)
27/01/2017 11:00
Водитель не справился с управлением и автобус сорвался с трассы в кювет
Вночь на пятницу, 27 января, автобус компании «Эгед Таавура», следовавший по 462-му маршруту из Иерусалима в Ариэль, пробил металлические заграждения, скатился под откос протяженностью около 100 метров и перевернулся.
«Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести», - сказал волонтер.
Доступ медицинских служб к месту аварии был затруднен.
Сообщается, что в результате падения два человека погибли, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии.
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Источник: «Jerusalem Post
Теги: автобус ДТП, дтп, жертвы, Израиль
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