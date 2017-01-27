В Израиле пассажирский автобус рухнул с 70-метровой скалы, есть жертвы (ФОТО/ВИДЕО)

Водитель не справился с управлением и автобус сорвался с трассы в кювет

Вночь на пятницу, 27 января, автобус компании «Эгед Таавура», следовавший по 462-му маршруту из Иерусалима в Ариэль, пробил металлические заграждения, скатился под откос протяженностью около 100 метров и перевернулся.

«Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести», - сказал волонтер.

Доступ медицинских служб к месту аварии был затруднен.

Сообщается, что в результате падения два человека погибли, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии.