В феврале мимо Земли пронесется километровый астероид

На мизерном по космическим масштабам расстоянии мимо Земли 25 февраля промчится таинственный объект.

Астрономы NASA не могут пока определить, что он из себя представляет, комету или астероид, так как характеристики его достаточно необычны. Однако они уже его окрестили таинственный объект «2016 WF9».

Напомним, этот таинственный объект «2016 WF9» был открыт был открыт 27 ноября 2016 года системой «Neowise», которая является своего рода «охотником на кометы и астероиды». По информации ученых, диаметр составил около одного километра.

Он приблизится к Земле 25 февраля 2017 года, на расстояние в 76 миллионов километров (это в 20 раз больше расстояния между Землей и Луной).

Отмечается, что 2016 WF9 отражает свет, что является особенностью комет, но у него нет отличительного хвоста из газа и пыли, который образуется за кометой.