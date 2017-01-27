УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В феврале мимо Земли пронесется километровый астероид

0

25 февраля промчится таинственный объект

На мизерном по космическим масштабам расстоянии мимо Земли 25 февраля промчится таинственный объект.

Астрономы NASA не могут пока определить, что он из себя представляет, комету или астероид, так как характеристики его достаточно необычны. Однако они уже его окрестили таинственный объект «2016 WF9». 

Напомним, этот таинственный объект «2016 WF9» был открыт был открыт 27 ноября 2016 года системой «Neowise», которая является своего рода «охотником на кометы и астероиды». По информации ученых, диаметр составил около одного километра. 

Он приблизится к Земле 25 февраля 2017 года, на расстояние в 76 миллионов километров (это в 20 раз больше расстояния между Землей и Луной).

Отмечается, что 2016 WF9 отражает свет, что является особенностью комет, но у него нет отличительного хвоста из газа и пыли, который образуется за кометой.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «страна»

Теги: Астрономы NASA, земля, комета, космос

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Названы самые масштабные угрозы для Земли

Названы самые масштабные угрозы для Земли

"> В новогоднюю ночь украинцы увидят комету

В новогоднюю ночь украинцы увидят комету

"> В этом году ученые поймали 6 сигналов от инопланетян

В этом году ученые поймали 6 сигналов от инопланетян

"> Ученые определили точную дату исчезновения Земли

Ученые определили точную дату исчезновения Земли

Загрузка...
МОЗ: Головного лікаря «Охматдиту» вперше оберуть за конкурсом
ohmatdВ Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що головного лікарі «Охматдиту» чи не вперше оберуть за конкурсом. Наразі, від кандидатів на цю посаду вимагають
Франк-Вальтер Штайнмайєр пішов з посади голови МЗС Німеччини, щоб стати президентом
tz.de nzz.chФранк-Вальтер Штайнмайєр подав у відставку після 7 років на посаді міністра закордонних справ Німеччини, – повідомляють місцеві ЗМІ. Відомо, що дипломат має

Последние новости

14:50

НБА. «Денвер» побеждает «Финикс», «Лейкерс уступает «Юте» + ВИДЕО

14:49

В Украине ужесточат наказание для браконьеров

14:47

Украинец помог «Платаниасу» прервать безвыигрышную серию

14:38

В Японии 650 детей отравились школьным обедом

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Экс-чиновник, у которого изъяли оружие и форму РФ, сможет выйти под залог в 800 тысяч

Экс-чиновник, у которого изъяли оружие и форму РФ, сможет выйти под залог в 800 тысяч »

Одесса

Найденные под Потемкинской лестницей останки принадлежали молодому мужчине

Найденные под Потемкинской лестницей останки принадлежали молодому мужчине »

Донбасс

Украинцам напомнили о штрафах за за проживание не по месту прописки

Украинцам напомнили о штрафах за за проживание не по месту прописки »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.