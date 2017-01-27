Американский глянец превратил Трампа в стильного президента (ВИДЕО)

Редакция мужского журнала GQ сделала из президента США Дональда Трампа стильного президента

Авторы перевоплощения изменили гардероб президента, так как считают, что его пиджак и брюки подобраны не по стилю и выглядят не очень красиво.

Кроме того, они изменили ему прическу, убрали неестественный загар и подкорректировали лицо.