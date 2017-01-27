Американский глянец превратил Трампа в стильного президента (ВИДЕО)

Редакция мужского журнала GQ сделала из президента США Дональда Трампа стильного президента
Авторы перевоплощения изменили гардероб президента, так как считают, что его пиджак и брюки подобраны не по стилю и выглядят не очень красиво.
Кроме того, они изменили ему прическу, убрали неестественный загар и подкорректировали лицо.
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Теги: Дональд Трамп, журнал, новый образ
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