Умер известный голливудский актер

Лауреат премии «Золотой глобус», участник Второй мировой войны Майк Коннорс скончался на 92-м году жизни

Актер Майк Коннорс умер от лейкемии, которую ему диагностировали неделей ранее.

Майк Коннорс родился в 1925 году. Известность актеру принес детективный сериал «Менникс» (Mannix), выходивший с 1967 по 1975 год. В нем Майк Коннорс сыграл детектива Джо Менникса, и за эту работу артист получил «Золотой глобус».

Позже актер снялся в таких популярных сериалах, как: «Два с половиной человека», «Крутой Уокер», «Полицейская история», «Перри Мэйсон», «Мэверик» и «Она написала убийство».

Кроме того, Коннорс участвовал в работе над фильмами «Десять заповедей», «Харлоу» и «Живи быстро, умри молодым».