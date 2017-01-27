Умер известный голливудский актер

Лауреат премии «Золотой глобус», участник Второй мировой войны Майк Коннорс скончался на 92-м году жизни
Актер Майк Коннорс умер от лейкемии, которую ему диагностировали неделей ранее.
Майк Коннорс родился в 1925 году. Известность актеру принес детективный сериал «Менникс» (Mannix), выходивший с 1967 по 1975 год. В нем Майк Коннорс сыграл детектива Джо Менникса, и за эту работу артист получил «Золотой глобус».
Позже актер снялся в таких популярных сериалах, как: «Два с половиной человека», «Крутой Уокер», «Полицейская история», «Перри Мэйсон», «Мэверик» и «Она написала убийство».
Кроме того, Коннорс участвовал в работе над фильмами «Десять заповедей», «Харлоу» и «Живи быстро, умри молодым».
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Теги: актер, Голливуд, смерть, Майк Коннорс
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