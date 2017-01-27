В Лондоне бомжи захватили особняк российского миллиардера (ФОТО)

Лондонские бездомные в центре британской столицы оккупировали особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко стоимостью $19 млн

На фасаде здания «новые постояльцы» повесили плакат с надписью «Американское антиправительство в изгнании».

Захватчики намерены открыть в особняке приют для бездомных.

Напомним, российский миллиардер Андрей Гончаренко купил особняк в 2014 году, однако с момента покупки его владелец ни разу не посещал его и до попросту пустовал.

До этого в четырехэтажном здании в центре Лондона работал испанский культурный центр под названием Лондонский институт Сервантеса.