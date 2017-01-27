В Лондоне бомжи захватили особняк российского миллиардера (ФОТО)

Лондонские бездомные в центре британской столицы оккупировали особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко стоимостью $19 млн
На фасаде здания «новые постояльцы» повесили плакат с надписью «Американское антиправительство в изгнании».
Захватчики намерены открыть в особняке приют для бездомных.
Напомним, российский миллиардер Андрей Гончаренко купил особняк в 2014 году, однако с момента покупки его владелец ни разу не посещал его и до попросту пустовал.
До этого в четырехэтажном здании в центре Лондона работал испанский культурный центр под названием Лондонский институт Сервантеса.
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Источник: «Daily Mail»,
Теги: бездомные, Лондон, миллиардер, особняк
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