В США поощрили калифорнийских сепаратистов

В штате скоро может начаться сбор подписей для референдума по изменению конституции

Члены движения Yes California, которое выступает за так называемый Calexit – отделение штата Калифорния от США, получили разрешение властей начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции, пишет Los Angeles Times.

Если референдум состоится и инициатива получит одобрение большинства проголосовавших, статьи калифорнийской конституции, содержащие тезисы о том, что «Калифорния является неотделимой частью США» и американская конституция – это «основной закон государства», буду аннулированы, заявили представители генеральной прокуратуры штата.

Это, в свою очередь, сделает возможным проведение референдума по выходу Калифорнии из состава США, отмечает издание.

Ранее члены движения Yes California представили предложение по референдуму в офис генерального прокурора штата. Как заявил вице-президент и сооснователь движения Руис Эванс, поводом для обращения стала победа Дональда Трампа на выборах президента