Трампа не захотели уважить на родине предков

В немецком Кальштадте отказался присвоить нынешнему президенту США статус почетного гражданина
Совет коммуны Кальштадт, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии, откуда в 19-м веке эмигрировали бабушка и дедушка Дональда Трампа, отказался присвоить нынешнему президенту США статус почетного гражданина, сообщил местный бургомистр Томас Яворек.
По его словам, данное звание еще никогда в коммуне не присваивалось и так останется и впредь, передает РИА Новости.
С инициативой о присвоении звания выступил представитель национально-консервативной партии Германии «Республиканцы» (Republikaner) Александр Дитель.
По информации СМИ, дед Дональда Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в Соединенные Штаты в 16-летнем возрасте. Обустроившись там и выучив язык, он вернулся в Кальштадт, чтобы жениться на дочери своих соседей и забрать ее с собой.
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