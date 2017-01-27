Трампа не захотели уважить на родине предков

В немецком Кальштадте отказался присвоить нынешнему президенту США статус почетного гражданина

Совет коммуны Кальштадт, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии, откуда в 19-м веке эмигрировали бабушка и дедушка Дональда Трампа, отказался присвоить нынешнему президенту США статус почетного гражданина, сообщил местный бургомистр Томас Яворек.

По его словам, данное звание еще никогда в коммуне не присваивалось и так останется и впредь, передает РИА Новости.

С инициативой о присвоении звания выступил представитель национально-консервативной партии Германии «Республиканцы» (Republikaner) Александр Дитель.

По информации СМИ, дед Дональда Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в Соединенные Штаты в 16-летнем возрасте. Обустроившись там и выучив язык, он вернулся в Кальштадт, чтобы жениться на дочери своих соседей и забрать ее с собой.