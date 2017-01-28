Умер известный актер Джон Херт

На 78 году жизни умер известный британский актер Джон Херт

Актер дважды номинировался на премию «Оскар» и известен своими ролями в таких фильмах, как «Чужой», «Человек-слон» и «Гарри Поттер».

В июне 2015 у Херта был диагностирован рак поджелудочной железы. В октябре этого же года он сообщил, что рак был успешно излечен.

Отметим, что Херт сыграл в фильмах «Полуночный экспресс», «Хеллбой: Герой из пепла», «V - значит Вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», а также в ряде фильмов о «Гарри Поттере».