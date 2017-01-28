УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Россия достраивает дорогу в обход Украины

0

Россия достраивает дорогу в обход Украины

Более 150 км рельсов железной дороги в обход Украины будет уложено в 2017 году

Железнодорожные войска России после возобновления строительства железной дороги в обход Украины в текущем году уложат более 150 км рельсошпальной решетки.  Об этом сообщил замминистра обороны  РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Соединения Железнодорожных войск после новогодних праздников продолжают выполнять задачи государственной важности по строительству участка железнодорожной ветки Журавка-Миллерово. Общий объем земляных работ составляет 770 тысяч кубических метров, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки», - сказал он.

Он уточнил, что работы ведутся на пяти основных участках: Журавка- Зайцевка, Зайцевка-Сергеевка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка.

Замглавы Минобороны также сообщил, что проведет в субботу заседание штаба строительства железной дороги, на котором будут обсуждены вопросы ее строительства, включая уточнение сроков окончания работ.

Строительство железной дороги в обход Украины началось в апреле 2015 года. В конце декабря 2016 года впервые с начала работ возведение ветки было приостановлено на период новогодних праздников и возобновилось 15 января текущего года.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Интерфакс»,

Теги: железная дорога, Россия, строительство

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украина приостановила строительство «Стены» с Россией

Украина приостановила строительство «Стены» с Россией

"> Озвучены главные страхи украинских дипломатов относительно визового режима с РФ

Озвучены главные страхи украинских дипломатов относительно визового режима с РФ

"> Украинские дороги неприятно удивили экспертов (ИНФОГРАФИКА)

Украинские дороги неприятно удивили экспертов (ИНФОГРАФИКА)

"> Керченский мост ждет катастрофа, - Business Insider

Керченский мост ждет катастрофа, - Business Insider

Загрузка...
Розслідування катастрофи російського ТУ-154: Один з бортових самописців виявився котушковим магнітофоном зразку 80-их років
3_f49937dd (1)З’ясування причин катастрофи воєнного ТУ-154, який розбився одразу після вильоту з аеропорту Сочі 26 грудня 2016 року наразі неможливе через надто старе
В Росії помер бойовик та “перший голова ЛНР” Валерій Болотов
112В Росії за невідомих обставин помер 46-річний Валерій Болотов, ватажок бойовиків на Донбасі та перший так званий голова «ЛНР», – повідомив сьогодні

Последние новости

15:23

Воры ограбили известную украинскую оперную певицу

15:15

«Днепр» и «Николаев» победили в Суперлиге

14:56

Мексика будет бойкотировать компании из США

14:53

Коровы «рассыпались» по трассе

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

У Гарбуза новый заместитель

У Гарбуза новый заместитель »

Одесса

Неизвестные взорвали лодку сына директора &quot;Тузловских лиманов&quot;

Неизвестные взорвали лодку сына директора "Тузловских лиманов" »

Запорожье

Проект &quot;Социальный инспектор&quot; помогает жителям Запорожья отстаивать свои &quot;транспортные&quot; права

Проект "Социальный инспектор" помогает жителям Запорожья отстаивать свои "транспортные" права »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.