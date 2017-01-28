Россия достраивает дорогу в обход Украины

Более 150 км рельсов железной дороги в обход Украины будет уложено в 2017 году

Железнодорожные войска России после возобновления строительства железной дороги в обход Украины в текущем году уложат более 150 км рельсошпальной решетки. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Соединения Железнодорожных войск после новогодних праздников продолжают выполнять задачи государственной важности по строительству участка железнодорожной ветки Журавка-Миллерово. Общий объем земляных работ составляет 770 тысяч кубических метров, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки», - сказал он.

Он уточнил, что работы ведутся на пяти основных участках: Журавка- Зайцевка, Зайцевка-Сергеевка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка.

Замглавы Минобороны также сообщил, что проведет в субботу заседание штаба строительства железной дороги, на котором будут обсуждены вопросы ее строительства, включая уточнение сроков окончания работ.

Строительство железной дороги в обход Украины началось в апреле 2015 года. В конце декабря 2016 года впервые с начала работ возведение ветки было приостановлено на период новогодних праздников и возобновилось 15 января текущего года.