Ученые создали кристаллы времени

Кристаллы движутся по одной и той же схеме

Ученые создали создать кристаллы времени, о которых в феврале 2012 года рассказал физик Франк Вилчек. Ранее опыты не приносили особых результатов передает nation-news.

Кристаллы времени - это физические структуры, которые движутся по одной и той же схеме. Их можно сравнить с минутой в часах, отличие от которых отсутствие затрачиваемой энергии и постоянное движением. При том, энергию кристаллы получают не из хранилища, а из разлома в симметрии времени, который является особой формой вечного движения.