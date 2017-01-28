Россия будет испытывать новые системы ПРО

Испытания будут проходить на полигоне Сары-Шаган
Испытания новой системы противоракетной обороны, которая создается в России, будет проведены «в ближайшие два-три года», сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО военно-космических сил России Ильгар Тагиев.
Испытания пройдут на полигоне Сары-Шаган.
По словам Тагиева, в эти же сроки будет полностью обновлена система ПРО Москвы и центрального промышленного района.
По данным ВКС РФ, сейчас проводятся работы по повышению технических характеристик системы противоракетной обороны.
Как отметил Тагиев, в настоящее время на вооружении российских военных «находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы».
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Источник: «РБК»,
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