Россия будет испытывать новые системы ПРО

Испытания будут проходить на полигоне Сары-Шаган

Испытания новой системы противоракетной обороны, которая создается в России, будет проведены «в ближайшие два-три года», сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО военно-космических сил России Ильгар Тагиев.

Испытания пройдут на полигоне Сары-Шаган.

По словам Тагиева, в эти же сроки будет полностью обновлена система ПРО Москвы и центрального промышленного района.

По данным ВКС РФ, сейчас проводятся работы по повышению технических характеристик системы противоракетной обороны.

Как отметил Тагиев, в настоящее время на вооружении российских военных «находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы».