В Австрии хакеры заблокировали постояльцев отеля

В Австрии хакеры заблокировали в отеле постояльцев с целью выкупа
В Австрии хакеры взломали систему электронных ключей и заблокировали постояльцев в их номерах с целью выкупа.
Чтобы освободить заложников, руководство было вынуждено было выплатить им 1500 евро в Bitcoin. По словам менеджера, «было дешевле и быстрее просто заплатить хакерам Bitcoin».
Отмечается, что такого рода нападения были не в первый раз.
Эта атака была настолько серьезной, что даже выключила все компьютеры отеля, в том числе системы бронирования и кассовые системы.
После того как хакеры получили деньги, они разблокировали систему электронных ключей и все остальные компьютеры.
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Источник: «The Local»,
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