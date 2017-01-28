В Австрии хакеры заблокировали постояльцев отеля

​В Австрии хакеры заблокировали в отеле постояльцев с целью выкупа

В Австрии хакеры взломали систему электронных ключей и заблокировали постояльцев в их номерах с целью выкупа.

Чтобы освободить заложников, руководство было вынуждено было выплатить им 1500 евро в Bitcoin. По словам менеджера, «было дешевле и быстрее просто заплатить хакерам Bitcoin».

Отмечается, что такого рода нападения были не в первый раз.

Эта атака была настолько серьезной, что даже выключила все компьютеры отеля, в том числе системы бронирования и кассовые системы.

После того как хакеры получили деньги, они разблокировали систему электронных ключей и все остальные компьютеры.