Россия потребовала от Беларуси $550 млн за газ

Россия и Беларусь не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за газ

Объем недоплаты Беларуси за поставки российского газа составляет сотни миллионов долларов. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«По нашим расчетам порядка 550 млн долларов», – сказал он.

Дворкович констатировал, что Россия и Беларусь до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за газ.

«Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», – сказал он.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.