Трамп приостановил программу приема беженцев в США

Указ американского президента уже приводит к отказам во въезде

Дональд Трамп подписал указ «Меры защиты от проникновения иностранных террористов в США», который предусматривает приостановку приема беженцев в страну на 120 дней.

Согласно документу, на 90 дней будет приостановлена выдача разрешений на иммиграцию в США жителям стран «причастных к терроризму» - Сирии, Йемена, Судана, Сомали, Ирака, Ирана и Ливии.

На неопределенный период приостанавливается также прием сирийских беженцев.

Кроме того, Госдеп обязуется на 120 дней приостановить действие программы по приему беженцев Refugee Admissions Program, которая распространяется на все страны.

Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тыс.

Обновление. Указ, который был подписан Трампом, уже привел к ряду отказов во въезде в США.