Шокирующая трагедия произошла на Мадагаскаре

На Мадагаскаре свадебный кортеж упал с моста, погибли 40 человек

Сегодня вблизи города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву) грузовик, который перевозил гостей, направлявшихся на свадьбу, рухнул с моста в реку.

«45 человек, в том числе 9 детей, 27 женщин и 9 мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули. Погибшие были участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара», - говорится в сообщении.

Молодожены в момент аварии также были внутри грузовика. Причина аварии на данный момент остается неизвестной, потому что водитель также был среди погибших.