С визами в США станет еще сложнее

Интервью на визу сделают обязательным для всех и создадут биометрическую систему
США введут обязательные интервью на получение виз и ускорят создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США, говорится в опубликованном в пятницу указе президента Дональда Трампа.
В частности, Госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.
Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.
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Теги: виза, Госдепартамент, контроль, США, Трамп
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