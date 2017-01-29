Трамп поговорил с Путиным об Украине

Администрации лидеров двух стран займутся подготовкой их личной встречи

На сайте Кремля появилось сообщение о телефонной беседе президентов США И РФ. В субботу вечером Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию в Украине. Это был первый разговор Путина с Трампом после вступления последнего в должность президента США.

Лидеры двух стран «затронули тему борьбы с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова».

«Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», – говорится в сообщении.

Трамп и Путин договорились также дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

«Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе», – отметили в Кремле.