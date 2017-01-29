Американцы объяснили, что такое в их понимании «американская мечта»

Большинство граждан США считают крайне важным для американской мечты комфортный уровень жизни после выхода на пенсию

Жители США рассказали, какие самые важные достижения человека для них являются воплощением «американской мечты», передает телеканал Fox News.

Согласно опросу телеканала, большинство респондентов (88%) считают «очень и крайне важным для американской мечты комфортный уровень жизни после ухода на пенсию»; 76% назвали важным успех в карьере; по мнению 74% опрошенных «американская мечта» – это создание семьи, а также внесение своего вклада в жизнь общества; 69% респондентов считают, что владение собственным домом очень важно для достижения «американской мечты».

Выражение «американская мечта» часто употребляется для обозначения жизненных идеалов граждан США в материальном и духовном смыслах. Символом американской мечты и американских ценностей для многих прибывающих в США иммигрантов с конца XIX века стала статуя Свободы в Нью-Йорке.