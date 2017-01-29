Норвежскими ВВС будет командовать женщина

Скиннарланд фактически замещала должность главы ВВС с октября 2016 года
Получившая новое звание генерал-майора 49-летняя Тонье Скиннарланд стала первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии, сообщают местные СМИ.
Скиннарланд фактически замещала эту должность с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели Скиннарланд официально утвердил Госсовет королевства.
Агентство новостей NTB отмечает, что у Скиннарланд есть опыт участия в международных операциях НАТО в Косово, а также в Литве. Кроме того, она работала в отделе безопасности Минобороны Норвегии. С 2015 года она служит в королевских ВВС.
Фото: Norwegian Armed Forces
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Теги: ВВС, НАТО, Норвегия, Скиннарланд
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