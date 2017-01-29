УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Норвежскими ВВС будет командовать женщина

0

49-летняя генерал-майор Тонье Скиннарланд стала первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии

Скиннарланд фактически замещала должность главы ВВС с октября 2016 года 

Получившая новое звание генерал-майора 49-летняя Тонье Скиннарланд стала первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии, сообщают местные СМИ.

Скиннарланд фактически замещала эту должность с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели Скиннарланд официально утвердил Госсовет королевства.

Агентство новостей NTB отмечает, что у Скиннарланд есть опыт участия в международных операциях НАТО в Косово, а также в Литве. Кроме того, она работала в отделе безопасности Минобороны Норвегии. С 2015 года она служит в королевских ВВС.

Фото: Norwegian Armed Forces

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: ВВС, НАТО, Норвегия, Скиннарланд

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Норвегия первая в мире решила отказаться от радиостанций

Норвегия первая в мире решила отказаться от радиостанций

"> В России напряглись из-за морпехов США в Норвегии

В России напряглись из-за морпехов США в Норвегии

"> Порошенко встретился с королем Норвегии (ФОТО)

Порошенко встретился с королем Норвегии (ФОТО)

"> Экономики Швейцарии и Норвегии достигли уникальных показателей

Экономики Швейцарии и Норвегии достигли уникальных показателей

Загрузка...
Розслідування катастрофи російського ТУ-154: Один з бортових самописців виявився котушковим магнітофоном зразку 80-их років
3_f49937dd (1)З’ясування причин катастрофи воєнного ТУ-154, який розбився одразу після вильоту з аеропорту Сочі 26 грудня 2016 року наразі неможливе через надто старе
В Росії помер бойовик та “перший голова ЛНР” Валерій Болотов
112В Росії за невідомих обставин помер 46-річний Валерій Болотов, ватажок бойовиків на Донбасі та перший так званий голова «ЛНР», – повідомив сьогодні

Последние новости

15:56

Народный депутат анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде

15:28

Прах Александра Олеся упокоился на Лукьяновском кладбище в Киеве

15:27

Украинец стал 14-м на ЧЕ по фигурному катанию

15:08

В Киеве переименуют русское искусство

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове на взятке попался капитан полиции

В Харькове на взятке попался капитан полиции »

Донбасс

Боевики пытаются взять Авдеевскую промзону. Есть потери с обеих сторон

Боевики пытаются взять Авдеевскую промзону. Есть потери с обеих сторон »

Одесса

В прошлом году Одесская область освоила на 59% больше капитальных инвестиций

В прошлом году Одесская область освоила на 59% больше капитальных инвестиций »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.