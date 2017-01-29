«Турецкие авиалинии» заманивают в полет с эксклюзивом

Авиакомпания представила новую систему развлечений на борту, которая позволит посмотреть на облака глазами пилотов

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) представила новую систему развлечений на борту, которая, как ожидается, сможет воплотить мечту почти каждого: посмотреть на облака глазами пилотов. Онлайн-виды из окон кабины самолета будут транслироваться на LCD-монитор, расположенный в спинке впереди стоящего кресла в эконом-классе. Картинку сопроводят описанием подробностей полета: скорости, температуры за бортом и примерного времени до пункта назначения.

Что же касается пассажиров бизнес-класса, то им выдадут дополнительный гаджет, на экране которого можно будет отслеживать параметры полета, не переключая основной монитор с просмотра фильма.

Еще одна ожидаемая новинка от «Турецких авиалиний» – сервис «ЭксФон», обеспечивающий доступ в Интернет в полете, – должна появиться на борту лайнеров в течение 2017 года.

Отметим, что в 2016 году флот Turkish Airlines увеличился на 35 самолетов до 334. Такой рост практически эквивалентен размеру всего флота крупнейшей авиакомпании Украины МАУ, у которой 40 самолетов.