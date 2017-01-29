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В Лондоне появится памятник принцессе Диане (фото)

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Принцы Чарльз, Гарри и Уильям на похоронах принцессы Дианы

Принцы Уильям и Гарри решили почтить свою мать, погибшую 20 лет назад

Сыновья принцессы Дианы поставят памятник в Лондоне в ее честь. Об этом сообщает BBC.

Принцы Уильям и Гарри решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, поставив в столице Британии ее статую в полный рост.

Сообщается, что скульптуру предполагается установить на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская провела немало времени.

В данный момент архитектурный комплекс стал официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских – Уильяма и Кейт.

«Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии», – говорится в заявлении сыновей Дианы.

На данный момент скульптор еще не выбран, однако представитель королевской семьи заверил общественность, что работа над статуей начнется в ближайшее время.

Резчика выберет комитет из шести человек, одна из которых – сестра покойной Сара Маккоркуодейл.

Известно также, что королева Елизавета II поддерживает желание своих внуков почтить память Дианы.

Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза в 1981 году, однако их брак отличался крайней нестабильностью, и в 1996 году супруги окончательно разошлись.

Диана погибла в возрасте 36 лет, когда ехала вместе со своим другом Доди аль-Файедом из парижского отеля Ritz. Mercedes, в котором находилась пара, на огромной скорости врезался в опору моста.

Следует отметить, что в Лондоне уже есть памятник, установленный в честь принцессы Дианы и ее жениха, известного миллионера Доди Файеда. Находится он в помещении универмага Хэрродс, ранее принадлежавшем отцу жениха. Фактически в магазине установлены два памятных знака. Первый памятник принцессе Диане и Доди Файеду спроектирован другом семьи Биллом Митчеллом, он представляет собой фотографии молодой пары, вставленные в рамки в виде обручальных колец. Перед фотографиями установлена пирамида из черного стекла, в которой хранится настоящее обручальное кольцо, подаренное Диане за несколько часов до гибели, и бокал, из которого она пила в последний раз. Вся композиция возвышается над фонтаном со свечами.

Второй памятник принцессе Диане и Доди Файеду – это скульптура, изображающая кружащихся в танце жениха и невесту, над которыми парит альбатрос. Этот памятник посвящен «невинно убиенным жертвам». В связи с неоднозначностью такого посвящения королевская семья настаивает на удалении обоих мемориалов из магазина.

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Теги: автокатастрофа, Лондон, памятник, принцесса Диана

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