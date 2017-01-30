Пустыня в Аризоне раскололась пополам (видео)

Геологическая служба Аризоны предупредила местных фермеров об опасности нахождения вблизи разлома

Гигантскую трещину в земной коре в американской штате Аризона геологи сняли на видео с помощью беспилотника и разместили в сети.

Разлом находится в пустыне Сонора в районе Татор Хиллз. Его длина – более трех километров, а ширина достигает пяти метров.

Ученые говорят, что трещина образовалась в 2013 году, а после обильных дождей летм 2014 года начался ее активный рост.

Геологическая служба Аризоны предупредила местных фермеров об опасности нахождения вблизи разлома и предостерегла их от выпаса скота на территориях, прилегающих к природной аномалии.

Напомним, в Антарктиде беспилотник запечатлел трещину на шельфовом леднике Бранта. Из-за этого раскола в марте будет эвакуирован весь персонал полярной станции Халли.

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