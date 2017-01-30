В Мюнхене ушла из жизни 106-летняя секретарша Геббельса

Брунгильда Помзель была одной из последних оставшихся в живых людей, лично знавших лидеров нацистской Германии

В Мюнхене в возрасте 106 лет умерла личный секретарь министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса Брунгильда Помзель.

Она была одной из последних оставшихся в живых людей, лично знавших лидеров нацистской Германии. Смерть Помзель подтвердил режиссер и продюсер документального фильма «Немецкая жизнь» Кристиан Крёнес, который сообщил, что женщина ушла из жизни 27 января у себя дома.

Брунгильда Помзель работала на одного из главных идеологов нацистской Германии три года, почти до самой его смерти. Известно, что Геббельс и его жена Магда 1 мая 1945 года отравили своих шестерых детей перед тем, как сами покончили жизнь самоубийством. «Я никогда не прощу Геббельса за то, что он сделал с миром, и за то, что они убили своих невинных детей», — говорила Помзель об этих событиях.

Также в свое время Помзель утверждала, что во время работы на Геббельса она ничего не знала о Холокосте и массовом истреблении людей. Впоследствии, по ее словам, ее мучило чувство вины.