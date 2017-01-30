Погибших при стрельбе в мечети стало больше

Полиция подтвердила число убитых и сообщила о том, что есть тяжело раненые
Канадская полиция подтвердила гибешь шести человек в результате стрельбы, открытой во время вечерней молитвы в мечети города Квебека. По данным правоохранителей, возраст погибших от 35 до 70 лет. Также среди пострадавших есть тяжело раненые.
Всего в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 39 человек.
Правоохранители сообщают о задержании двух стрелков. Одного из них удалось поймать прямо на месте происшествия, а другого – неподалеку от мечети.
Напомним, местные власти квалифицируют произошедшую трагедию, как теракт.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в канадской мечети стреляли из автомата, есть убитые.
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