Погибших при стрельбе в мечети стало больше

Полиция подтвердила число убитых и сообщила о том, что есть тяжело раненые

Канадская полиция подтвердила гибешь шести человек в результате стрельбы, открытой во время вечерней молитвы в мечети города Квебека. По данным правоохранителей, возраст погибших от 35 до 70 лет. Также среди пострадавших есть тяжело раненые.

Всего в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 39 человек.

Правоохранители сообщают о задержании двух стрелков. Одного из них удалось поймать прямо на месте происшествия, а другого – неподалеку от мечети.

Напомним, местные власти квалифицируют произошедшую трагедию, как теракт.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в канадской мечети стреляли из автомата, есть убитые.