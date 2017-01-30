В США выясняют какими будут последствия ядерного удара по России и Китаю

Запрос на проведение этого исследования был направлен членами Конгресса США еще при президентстве Барака Обамы

Доклад о последствиях потенциального ядерного взрыва на территории России и Китая совместно готовят разведка США и Стратегическое командование Вооруженных сил США. Об этом пишет издание «Страна».

Сообщается что запрос на проведение этого исследования был направлен членами Конгресса США еще при президентстве Барака Обамы.

В частности, в своем исследовании американские эксперты оценивают, насколько высоки шансы у руководства России и Китая выжить и сохранить оперативный потенциал в условиях нанесения ядерных ударов по территории этих стран.

Отчет должен включать расположение наземных и подземных объектов, которые обеспечивают безопасность российского и китайского политического и военного руководства и их оперативных штабов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Пхеньян готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время.