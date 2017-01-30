В США выясняют какими будут последствия ядерного удара по России и Китаю

Запрос на проведение этого исследования был направлен членами Конгресса США еще при президентстве Барака Обамы
Доклад о последствиях потенциального ядерного взрыва на территории России и Китая совместно готовят разведка США и Стратегическое командование Вооруженных сил США. Об этом пишет издание «Страна».
Сообщается что запрос на проведение этого исследования был направлен членами Конгресса США еще при президентстве Барака Обамы.
В частности, в своем исследовании американские эксперты оценивают, насколько высоки шансы у руководства России и Китая выжить и сохранить оперативный потенциал в условиях нанесения ядерных ударов по территории этих стран.
Отчет должен включать расположение наземных и подземных объектов, которые обеспечивают безопасность российского и китайского политического и военного руководства и их оперативных штабов.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Пхеньян готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время.
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Теги: исследвание, Китай, Россия, США, ядерный взрыв
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