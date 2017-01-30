В буддийском храме Таиланда взорвали гранату

За взрыв в храме задержали двух братьев, которые пытались скрыться в соседней провинции
В результате взрыва ручной гранаты в Таиланде в буддийском храме провинции Чаченгсао погибли четыре человека и еще пятеро людей получили ранения.
Известно, что граната была брошена в храм во время ярмарки. Все пострадавшие – местные граждане, присутствовавшие на празднике, сообщает издание.
Полиция сообщает о задержании двух подозреваемых, братьев Се Нго, жителей провинции Чаченсао, которые попытались скрыться в соседней провинции.
По предварительным данным, целью братьев были конкретные люди, связанные с организованной преступностью. Однако в результате от их действий пострадали и другие находящиеся в храме люди.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в канадской мечети стреляли из автомата, есть убитые.
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