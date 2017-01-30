В Таджикистане снежные лавины убили семь человек

На трассу между Душанбе и Согдийской областью сошли сразу сорок снежных лавин

В Таджикистане при сходе снежных лавин погибли семь человек. Как сообщают местные спасатели, одна трагедия произошла на автотрассе Душанбе-Худжанд. Машина, в которой ехали пять человек, попала под лавину. Водители и четверо пассажиров погибли. Их тела были извлечены из обрыва глубиной 150 метров. В Горном Бадахшане погибли еще два человека.

Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о схождении сразу 40 лавин на автотрассу, соединяющую Душанбе с Согдийской областью. В снежном плену оказалось более 200 автомобилей. Таджикские спасатели эвакуировали уже около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей. Спасательная операция продолжается.

Сложной остается и ситуация и на востоке Таджикистана, где трасса Душанбе-Хорог-Мургаб также закрыта после схода многочисленных снежных лавин.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в погребенном под снежной лавиной отеле насчитали 29 погибших.