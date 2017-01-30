В Польше мигрантов будут месяц держать на границе

Закон усилит защиту границ Польши от нелегальных иммигрантов

Согласно новому закону, иммигранты получат право обратиться в Совет по вопросам иностранцев при желании въезда в Польшу, но разрешение можно будет получить до 28 дней. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака.

«Все это время приезжие в Польшу по решению в их делах должны ждать в созданных приграничных центрах», - сказал он

Кроме того он подчеркнул, что такого рода законы действуют в Венгрии после миграционного кризиса в 2015 году.

Сейчас иностранцы, приезжая к польской границе, подают ходатайство в деле предоставления им статуса беженца и после въезда в страну, не дожидаясь его рассмотрения в Управлении по вопросам иностранцев, часто едут в другие страны Западной Европы.