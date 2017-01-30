Польша обнародовала имена надзирателей Освенцима

Обнародованы личные данные 8,5 тысячи работников концентрационного лагеря Аушвиц и других лагерей смерти
Институт национальной памяти Польши опубликовал список, составление которого началось еще в 1982 году, не окончательный и будет пополняться по мере поступления новой информации.
«База - это инструмент, который позволит нам бороться с лживым названием «польский лагерь смерти», - сказал директор института Ярослав Шарек.
Кроме того, по мысли польских историков, поименное упоминание преступников каким-то образом позволит отдать дань памяти погибшим.
Кроме того, в базе опубликованы их фотографии, дата и место рождения, гражданство, время начала работы в лагере, а также приговоры судов, в случае, если таковые были. При этом отмечается, что некоторые из названных сотрудников лагерей смерти до сих пор живы.
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Источник: «РИА Новости»,
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