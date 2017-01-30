В центре Тбилиси сгорел «Детский мир» (ФОТО/ВИДЕО)

При тушении пожара пострадали двое спасателей, один из которых попал под обломки обвалившейся стены здания

Группа пожарных бригад более шести часов пыталась потушить пожар в «Детском мире» и на золотом рынке «Мир золота» на Вокзальной площади в Тбилиси.

Сообщается, что пламя вспыхнуло в три часа ночи и быстро распространилось по зданию. К приезду пожарных огнем были охвачены два этажа.

Точную сумму ущерба еще предстоит выяснить. С огнем боролись 26 пожарных расчетов.

Сейчас спасатели проливают сгоревшие конструкции. В полиции о версиях пока ничего не говорят. Но владельцы павильонов уверены, что здание подожгли.

МВД уже начало расследование по статье «повреждение или уничтожение вещи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» УК Грузии, что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Торговцы и владельцы маленьких магазинов уверены, что пожар на территории торгового центра возник не случайно.

По их словам, несколько месяцев назад им втайне сообщили, что на месте «Детского мира» собираются построить торговый центр типа «Карфура», открывшего целый ряд супермаркетов по всему Тбилиси.