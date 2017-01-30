УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В центре Тбилиси сгорел «Детский мир» (ФОТО/ВИДЕО)

0

В Грузии сгорело здание ТЦ

При тушении пожара пострадали двое спасателей, один из которых попал под обломки обвалившейся стены здания

Группа пожарных бригад более шести часов пыталась потушить пожар в «Детском мире» и на золотом рынке «Мир золота» на Вокзальной площади в Тбилиси. 

Сообщается, что пламя вспыхнуло в три часа ночи и быстро распространилось по зданию. К приезду пожарных огнем были охвачены два этажа. 

 

 

Точную сумму ущерба еще предстоит выяснить. С огнем боролись 26 пожарных расчетов. 

Сейчас спасатели проливают сгоревшие конструкции. В полиции о версиях пока ничего не говорят. Но владельцы павильонов уверены, что здание подожгли. 

МВД уже начало расследование по статье «повреждение или уничтожение вещи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» УК Грузии, что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Торговцы и владельцы маленьких магазинов уверены, что пожар на территории торгового центра возник не случайно.

По их словам, несколько месяцев назад им втайне сообщили, что на месте «Детского мира» собираются построить торговый центр типа «Карфура», открывшего целый ряд супермаркетов по всему Тбилиси.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Рустави 2» Sputnik

Теги: Грузия, пожар, Тбилиси, торговый центр

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Лещенко подтвердил, что покинул Украину

Лещенко подтвердил, что покинул Украину

"> Камера зафиксировала убийство в центре Тбилиси (ВИДЕО)

Камера зафиксировала убийство в центре Тбилиси (ВИДЕО)

"> Опубликованы кадры горящего в центре Тбилиси храма (ФОТО)

Опубликованы кадры горящего в центре Тбилиси храма (ФОТО)

Новини партнерів

«Підвищувати ціну на газ вже немає куди», – Павло Розенко
2Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що сьогодні немає жодних підстав говорити про збільшення в поточному році тарифів на ЖКГ або газ. Про це
Росія не проти анексувати район Вільнюса
1У Раді Федерації Росії не проти повернути район Вільнюса, яка наразі входить до складу Литви, оскільки «він ніколи не належав цій країні».

Последние новости

20:09

Стало известно, сколько жизней уже отнял «закон Савченко»

19:59

В Вашингтоне защитники мигрантов взяли в кольцо Белый дом (видео)

19:40

В прессе сообщается о проблемах со здоровьем у Асада

19:29

От властей требуют возмещения инвестиций в ПриватБанк

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Бракосочетание за 24 часа: состоялась первая выездная церемония (ФОТО)

Бракосочетание за 24 часа: состоялась первая выездная церемония (ФОТО) »

Одесса

Новый пункт скорой помощи откроется в селе на юге Одесской области

Новый пункт скорой помощи откроется в селе на юге Одесской области »

Донбасс

ОБСЕ ждет, что Украина все же решит проблему выплаты пенсий жителям Донбасса

ОБСЕ ждет, что Украина все же решит проблему выплаты пенсий жителям Донбасса »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.