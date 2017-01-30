Канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (фото, видео)

Выход игроков на арену Dauphin Kings также объявлялся на украинском
Игроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings провели матч в форме в виде украинских вышиванок.
Такую форму хоккеисты из города Дофин, который находится в канадской провинции Манитоба, надели на игру молодежной лиги против команды Virden.
Их фамилии на форме, как и название команды были также написаны кириллицей, а выход игроков на арену Dauphin Kings также объявлялся на украинском.
Как известно, три среднезападные провинции Канады – Альберта, Саскачеван и Манитоба – являются самыми украинскими в стране. В частности, в провинции Манитоба проживают 170 тыс. канадцев украинского происхождения.
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